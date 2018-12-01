Совет министров ДНР теперь называется Правительством

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-01T08:03:19+03:00

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- Принятие Закона «О Правительстве Донецкой Народной Республики» обусловлено необходимостью повышения эффективности работы исполнительной власти Республики, обеспечения системности и прозрачности в реализации государственной политики, - рассказал депутатам и. о. представителя Главы ДНР в Народном совете Олег Ванин. - Кроме того, он развивает основополагающие конституционные предписания, связанные с разделением государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

Он добавил, что действующий Закон ДНР «О системе органов исполнительной власти ДНР» не позволяет комплексно урегулировать вопросы реализации полномочий высшего органа исполнительной власти, его внутриорганизационные аспекты и более ориентирован на модель, при которой Глава ДНР совмещает должность с председателем Совета министров.

Среди основных полномочий Правительства ДНР, которых не было ранее, сообщает пресс-служба НС ДНР, – реализация Правительством ДНР права законодательной инициативы. Это позволит оперативно реагировать на пробелы и коллизии в законодательстве. Также предусматривается обязанность Правительства ДНР направлять в Народный совет ДНР информацию о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены законами.

Принятый 30 ноября Закон «О Правительстве Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного совета.