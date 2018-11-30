Грипп в ДНР 2018: За неделю заболели более шести тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:36 2018-11-30T11:36:49+03:00

В санэпидслужбе Республики говорят, что еще можно успеть привиться

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В ДНР за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них детей – почти пять тысяч. Больше всего несовершеннолетних (а это в основном школьники) болеет в Дебальцево, Снежном, Кировском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

- На сегодня еще ни одну школу на карантин не закрыли, - рассказывает «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова. – На вынужденные каникулы школьников отправляем, когда в классах болеют 20 и более процентов учащихся. Родителям напомню, чтобы своих чад с симптомами гриппа и ОРВИ не отправляли на занятия.

На минувшей неделе в больницы с серьезными осложнениями после гриппа и ОРВИ госпитализировали 168 детей. По словам медиков, дети потихоньку идут на поправку.

За указанный период загрипповали более чем полторы тысячи взрослых, что ниже эпидпорога почти 2,5 раза.