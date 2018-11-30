ВСУ выпустили по территории ДНР более трёхсот боеприпасов
За прошедшие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики более трёхсот боеприпасов. Обстрелы велись на всех направлениях.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Доломитное, Михайловка), Ясиноватая, Крутая Балка, Каштановое, Васильевка, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Вольво-центр), Ленинское, Старомихайловка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Во время очередного обстрела Зайцево, который произошёл вчера, 29 ноября, в 16:50, в посёлке была повреждена хозяйственная постройка дома №36 по улице Есенина. В доме №70 по улице Карбышева было повреждено остекление.
Всего по территории ДНР было выпущено 314 боеприпасов.
Напомним, что обстрел Горловки вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров (подробнее).