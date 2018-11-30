2018-11-30T09:39:55+03:00
Политика

ВСУ выпустили по территории ДНР более трёхсот боеприпасов

В Зайцево было повреждено два дома в результате обстрелов со стороны украинский армии
Цесанна АНТОНЕНКО
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За прошедшие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики более трёхсот боеприпасов. Обстрелы велись на всех направлениях.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина, Гольмовский, Доломитное, Михайловка), Ясиноватая, Крутая Балка, Каштановое, Васильевка, Донецк (посёлок шахты Трудовская, Вольво-центр), Ленинское, Старомихайловка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Во время очередного обстрела Зайцево, который произошёл вчера, 29 ноября, в 16:50, в посёлке была повреждена хозяйственная постройка дома №36 по улице Есенина. В доме №70 по улице Карбышева было повреждено остекление.

Всего по территории ДНР было выпущено 314 боеприпасов.

Напомним, что обстрел Горловки вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров (подробнее).

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