Генпрокуратура ДНР привлекла к ответственности хозяина «копанки»

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-30T07:36:05+03:00

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи и реализации угля.

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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи и реализации угля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту осуществления юридическим лицом незаконной предпринимательской деятельности, без наличия лицензии на право пользования недрами и добычи каменного угля, в части добычи и реализации 5312,06 тонн каменного угля, по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 184 УК ДНР (незаконное предпринимательство), - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.