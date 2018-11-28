Пенсионный фонд в ЛНР проведет консультацию пенсионеров по Skype

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-28T14:08:47+03:00

Об этом сообщили в городской администрации Красного Луча

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На сайте городской администрации Красного Луча появилась информация о том, что пенсионный фонд собирается провести консультацию пенсионеров по видеосвязи Skype.

- 29 ноября пройдет онлайн-консультация по Skype на тему: «Пенсионное обеспечение граждан на территории Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении. – Ее проведет начальник отдела назначения пенсий управления пенсионного фонда ЛНР в Красном Луче Светлана Бова.

Консультация будет проходить с 13.00 до 16.00. Адрес Skype для связи: «Пенсионный фонд Луганской Народной Республики Красный Луч».

Вот только как пенсионеры смогут позвонить по Skype? Да, некоторым смогут помочь дети и внуки. Однако большая часть останется отрезанной от этой возможности. Зачем было придумывать такой вид консультации, когда еще совсем недавно это можно было сделать по телефону.