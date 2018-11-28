Во время пожара в Донецке погибла женщина
В столице Донецкой Народной Республики вспыхнул очередной пожар, который унёс жизнь мирной жительницы Донецка. Огонь разгорелся в здании на одной из центральных улиц города.
— Вчера, 27 ноября, в Донецке на проспекте Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар. В результате погибла женщина 1969 года рождения, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Огонь разгорелся в заброшенном двухэтажном здании. Для его ликвидации привлекли 10 человек личного состава и три пожарные машины.
На данный момент причина пожара и лично погибшей женщины устанавливаются.
Напомним, за прошлую неделю в ДНР было ликвидировано в общей сложности 57 пожаров. Четыре человека погибли от огня в Донецке, Горловке и Новоазовском районе Республики. Ещё семь человек в Донецке, Горловке и Енакиево пострадали.