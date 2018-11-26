2018-11-26T12:32:36+03:00
Политика

Украина в очередной раз сорвала разведение сил и средств у Станицы Луганской

НМ ЛНР просигналила о своей готовности к отведению отрядов, но ответа так и не получила
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Луганской Народной Республике вновь всё было готово к выполнению заключённых в Минске договорённостей. Сегодня, 26 ноября, состоялась очередная попытка проведения запланированного разведения сил и средств Украины и Республики у Станицы Луганской.

Представители Народной милиции ЛНР прибыли к блокпосту у Станицы и запустили белую сигнальную ракету, давая понять, что готовы приступить к разведению сил и средств. Ответа от украинской стороны не последовало.

— Киевская сторона вновь сорвала разведение сил и средств на участке №1, — резюмировал исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Республики полковник Михаил Филипоненко.

Напомним, что в пятницу, 24 ноября, Украина фактически сорвала процесс отведения подразделений, которое сама же и предложила во время встречи в Минске, которая состоялась в четверг, 22 ноября.

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