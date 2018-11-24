В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница
Концертная программа прошла сегодня
В Донецкой государственной академической филармонии прошла премьера концертной программы «Чайковский. Брукнер». Для зрителя прозвучали произведения великих композиторов XIX века Петра Чайковского и Антона Брукнера. Их исполнили симфонический оркестр филармонии и британский пианист Никита Бурзаница под руководством дирижера из Российской Федерации Романа Моисеева.
Сообщается, что концерт посетили больше 500 человек.
Никита Бурзаница – победитель множества конкурсов фортепианного искусства во всем мире. Его филигранная фортепианная техника и необычайная интерпретация сложнейших музыкальных полотен снискали уважение и признание у авторитетных членов жюри фестивалей и весьма искушенных слушателей.
Бурзаница обучается в одной из старейших постоянно действующих школ в мире в в Уэллсе (Великобритания).