В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница

СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-24T20:06:11+03:00

В столичной филармонии он сыграл классику XIX века

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Концертная программа прошла сегодня

В Донецкой государственной академической филармонии прошла премьера концертной программы «Чайковский. Брукнер». Для зрителя прозвучали произведения великих композиторов XIX века Петра Чайковского и Антона Брукнера. Их исполнили симфонический оркестр филармонии и британский пианист Никита Бурзаница под руководством дирижера из Российской Федерации Романа Моисеева.

Сообщается, что концерт посетили больше 500 человек.

Никита Бурзаница – победитель множества конкурсов фортепианного искусства во всем мире. Его филигранная фортепианная техника и необычайная интерпретация сложнейших музыкальных полотен снискали уважение и признание у авторитетных членов жюри фестивалей и весьма искушенных слушателей.

Бурзаница обучается в одной из старейших постоянно действующих школ в мире в в Уэллсе (Великобритания).