Порошенко пообещал ВСУшникам зарплату 21 тысячу гривен за обстрелы Донбасса
Гарант конституции незалежной Петро Порошенко завил, что заработная плата солдат увеличится. Те, кто служит в тылу будут получать по 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей), а те, кто на фронте – 21 тысячу гривен.
- Сегодня в шесть утра парламент поддержал мое решение, которое я вынес на Совет национальной безопасности и обороны, чтобы повысить уровень денежного обеспечения солдат. Изменения начнутся с 1 января, - заявил Петро Алексеевич.
Говорят, что на одни и те же грабли второй раз не наступают. Однако украинский президент показал обратное. В январе 2015 года Порошенко во время одного из красноречивых выступлений сказал, что солдаты будут получать по тысяче гривен за один боевой день.
- Уже с 1 февраля украинский солдат, который не просто несет службу в зоне антитеррористической операции, а непосредственно согласно боевому приказу принимает участие в боевых действиях, будет иметь выплату тысячу гривен за один боевой день, - сказал тогда президент незалежной. При этом это обещание уже было не первым. Об этом он уже заявлял ранее, в мае 2014 года, в ходе агитации перед незаконными выборами.
Значит и эти обещания всего лишь предвыборные попытки Петра Порошенко реабилитировать доверие народа. Это вряд ли у него получится. Рейтинг действующего президента – низкий. Плюс к этому – целый вагон не выполненных обещаний. Все знают, что «жыты по-новому» у украинцев с Порошенко не получилось.