2018-11-24T11:13:06+03:00
Политика

Порошенко пообещал ВСУшникам зарплату 21 тысячу гривен за обстрелы Донбасса

Такой заработок у солдат, по словам украинского президента, начнется с начала 2019 года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Гарант конституции незалежной Петро Порошенко завил, что заработная плата солдат увеличится. Те, кто служит в тылу будут получать по 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей), а те, кто на фронте – 21 тысячу гривен.

- Сегодня в шесть утра парламент поддержал мое решение, которое я вынес на Совет национальной безопасности и обороны, чтобы повысить уровень денежного обеспечения солдат. Изменения начнутся с 1 января, - заявил Петро Алексеевич.

Говорят, что на одни и те же грабли второй раз не наступают. Однако украинский президент показал обратное. В январе 2015 года Порошенко во время одного из красноречивых выступлений сказал, что солдаты будут получать по тысяче гривен за один боевой день.

- Уже с 1 февраля украинский солдат, который не просто несет службу в зоне антитеррористической операции, а непосредственно согласно боевому приказу принимает участие в боевых действиях, будет иметь выплату тысячу гривен за один боевой день, - сказал тогда президент незалежной. При этом это обещание уже было не первым. Об этом он уже заявлял ранее, в мае 2014 года, в ходе агитации перед незаконными выборами.

Значит и эти обещания всего лишь предвыборные попытки Петра Порошенко реабилитировать доверие народа. Это вряд ли у него получится. Рейтинг действующего президента – низкий. Плюс к этому – целый вагон не выполненных обещаний. Все знают, что «жыты по-новому» у украинцев с Порошенко не получилось.

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