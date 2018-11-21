В пяти районах Донецка будет сокращена подача воды

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-21T12:02:12+03:00

В результате остановки Велико-Анадольской фильтровальной станции без воды остались более шести тысяч жителей Докучаевска

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Один из главных источников водоснабжения Донбасса – Донецкая фильтровальная станция – остановлен на плановые ремонтные работы. В связи с этим в пяти районах столицы будет сокращена подача воды. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Запланировано сокращение подачи воды на 25 % в Куйбышевском, Кировском, Киевском, Петровском и частично Ленинском районах города Донецка, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Подача воды будет осуществляться от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.

Кроме того, 6 440 жителей Докучаевска остались без воды в результате остановки Велико-Анадольской фильтровальной станции для проведения плановых ремонтных работ. Станция находится на неподконтрольной Донецкой Народной Республике территории.