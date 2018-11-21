В пяти районах Донецка будет сокращена подача воды
Один из главных источников водоснабжения Донбасса – Донецкая фильтровальная станция – остановлен на плановые ремонтные работы. В связи с этим в пяти районах столицы будет сокращена подача воды. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
— Запланировано сокращение подачи воды на 25 % в Куйбышевском, Кировском, Киевском, Петровском и частично Ленинском районах города Донецка, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
Подача воды будет осуществляться от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции.
Кроме того, 6 440 жителей Докучаевска остались без воды в результате остановки Велико-Анадольской фильтровальной станции для проведения плановых ремонтных работ. Станция находится на неподконтрольной Донецкой Народной Республике территории.