2018-11-20T10:57:43+03:00
Политика

Какие иностранные делегации прибыли на инаугурацию Главы ДНР

Инаугурация Главы ДНР пройдет 20 ноября
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Денис Пушилин избран Главой ДНРДенис Пушилин избран Главой ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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20 ноября в торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации Главы Донецкой Народной Республики, примут участие официальные делегации из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, а также политические и общественные деятели из Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Испании, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР.

Столицу ДНР посетят избранный Глава ЛНР Леонид Пасечник, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, а также делегация из Российской Федерации: Глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Михаил Дегтярев, Сергей Натаров, Иван Сухарев, Александр Шерин, Павел Шперов.

Так же торжественные мероприятия посетят председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман (Бельгия), депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн (Германия), член бюро партии «Республиканцы» в России Квентин Веркрюсс (Франция), руководитель Представительского центра ДНР в Финляндии Йохан Бэкман, представитель испанского бизнеса граф Альваро де Маричалар и другие.

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