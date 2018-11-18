В ДНР уничтожают неразорвавшиеся снаряды и мины ВСУ

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-18T18:01:25+03:00

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С 16 ноября Народная милиция приступала к уничтожению на специальных полигонах неразорвавшихся снарядов. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Инженерными подразделениями Народной милиции проводятся плановые мероприятия по утилизации неразорвавшихся снарядов и мин ВСУ, обнаруженных на линии соприкосновения, путем подрыва на специально оборудованных площадках, — рассказал Даниил Безсонов.

Управление Народной Милиции Республики призвало граждан не обращать внимания на создаваемый подрывами шум и соблюдать спокойствие. Подрывы чётко контролируются и не представляют угрозы для мирного населения ДНР.

Напомним, что МСЧ Республики, а также военнослужащие НМ проводят регулярные проверки территории ДНР на наличие ВПО и уничтожают обнаруженные снаряды на специально оборудованных для этого полигонах.