Командование ВСУ готовит диверсию на «Стироле» с целью захвата новых территорий

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-18T17:10:40+03:00

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Разведкой Народной милиции ДНР полученные достоверные данный о том, что командование Вооружённых сил Украины совместно с западными кураторами готовит диверсию на химическом гиганте «Стирол». Об этом сегодня, 18 октября, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Цель готовящийся диверсии – создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Согласно плану, это должно отвлечь подразделения НМ ДНР, защищающие Горловку, и создать условия для захвата оккупационными войсками новых территорий, — рассказал Даниил Безсонов.

На данный момент военнослужащие подразделений 72-й бригады уже получили комплекты химической защиты. Штабом «ООС» отданы указания на подготовку к наступательным действиям на Горловском направлении после укрепления морозов и совершения диверсии на химическом заводе.

Кроме 72-й бригады, в наступательных действиях могут быть задействованы 58-я, 92-я и, прибывающая на усиление, 54-я бригады.

Напомним, что это будет далеко не первая попытка украинской армии прорвать оборону Горловки и захватить город.