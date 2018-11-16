Украинские солдаты ограбили ювелирный магазин в Артемовске

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-16T18:22:05+03:00

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Трое солдат Вооруженных сил Украины дезертировали из части, которая находится в Донбассе. Первым делом они отобрали автомобиль у мирного жителя. Потом употребили алкогольные напитки и совершили ограбление. Целью у них стал ювелирный магазин. Об этом инциденте сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

- Вечером 12 ноября в одном из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины трое военнослужащих совершили самовольное оставление части с оружием, – сообщил он. - В Мироновском они остановили гражданский автомобиль и под угрозой расправы над водителем завладели транспортным средством, на котором направились в населенный пункт Артемовск.

Здесь они ворвались в ювелирный магазин, что украсть драгоценности.

В ходе ограбления они убили охранника, – подытожил Филипоненко.