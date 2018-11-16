Украина не будет решать конфликт на Донбассе дипломатическим путем

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-16T18:05:39+03:00

Секретарь СНБО Александр Турчино заявил, что Киев не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который, для сведения, подписал указ о начале «антитеррористической операции» в Донбассе, другими словами послал на мирных жителей вооруженную армию, заявил, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили «управлять» квазиреспубликами — это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир, - вот так считает украинский политик.

Заканчивать войну он не хочет, видимо не выгодно. Хотя всеми силами он хочет показать, что мир должен наступить. Но только тогда, «когда из Донбасса выйдет РФ и прекратится российская агрессия». Вот только здравомыслящее общество знает, что никакой агрессии и регулрных войск России в Донецке и Луганске нет.