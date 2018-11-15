В Волновахском районе, на границе с ДНР, растет число случаев бешенства

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-15T19:30:40+03:00

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В Волновахском районе, подконтрольном Украине, возросло число случаев бешенства. За 9 месяцев этого года к врачам обратились 127 человек, из них 36 сделали прививки. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал заведующий травматологическим отделением Волновахского центральной районной больницы Андрей Хаджинов.

- В этом году значительно возросло количество людей, которые имели контакт с лисами. Ранее в больницу попадали больше укусов кошек и собак. Только в ноябре к нам обратились шесть человек, пятеро из них мы сейчас прививаем по специальной схеме, – пояснил Андрей Хаджинов.

Он отметил, что, как правило, люди обращаются в больницу от укусов животных летом. Однако, в этом году их больше осенью.

- Один из последних случаев произошел неделю назад в селе Бугас. Домашний кот укусил свою хозяйку, потом соседей. Кота убили, и хозяин дома незащищенными руками взял мертвое животное. Следовательно, его мы тоже должны были срочно вакцинировать. Впоследствии, бешенство у кота подтвердилось, – рассказал врач.

Хаджинов добавил, что, если человека укусило домашнее или дикое животное, или его слюна попала на кожу, где есть свежие ранения или царапины, надо немедленно обратиться в больницу.

Он напомнил, бешенство – это острое инфекционное заболевание, лечения от которого не существует. Защитить себя от смертельной болезни можно только с помощью своевременной прививки. Если зараженный человек не вакцинируется, он погибнет.