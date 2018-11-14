Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём

СЕГОДНЯ 18:36 2018-11-14T18:36:12+03:00

А всё потому, что в ряде городов "Луганской области" отопительный сезон был сорван из-за непогашенных долгов

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С отоплением на территориях, подконтрольных Украине, всё хуже и хуже. Воинские части Вооружённых сил Украины, которые находятся в зоне проведения ООС на территории т.н. «Луганской области» спешно устанавливают печи для обогрева углём, ведь батареи в казармах холодные. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

— Воинских частей, которые находятся в крупных населенных пунктах («Луганской области») и имеют централизованное отопление, отключение коснулось в первую очередь, поскольку военнослужащие – люди подневольные и протестовать не имеют права, — заявил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что печи, которые так активно устанавливают в воинских частях, едва ли спасут ситуацию, потому что уголь в первую очередь отправляют в ТЭС, находящуюся в населенном пункте Счастье.

Напомним, в домах Украины тепла очень мало, а то и вообще нет, потому что отопление в батареи не подаётся.