2018-11-14T17:15:50+03:00
Политика

Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь

Врио Главы ДНР озвучил три приоритетных цели на посту лидера Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Денис Пушилин заявил, что главными приоритетами на посту Главы ДНР станут борьба с коррупцией, развитие экономики и интеграция в Россию.

- Курс на Российскую Федерацию будет продолжен. Это не только культурная и социальная интеграция, но и экономическая. Так как Донецкая Народная Республика - это государство с колоссальным потенциалом, в том числе и внешнеэкономическим, - говорит Пушилин. - Обеспечение экономического развития - это важнейшая политическая задача правительства ДНР. Донбасс способен не только зарабатывать на себя сам, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств. Для этого у нас есть основа, есть рабочие руки и светлые головы, есть собственные производители и уже есть налаженные международные связи.

Антикоррупционная политика будет направлена не только на последствия, а прежде всего на причины возникновения коррупции.

- Все принимаемые нормативные правовые акты будут подвергаться антикоррупционной экспертизе на предмет коррупционных предпосылок, как, например, предусматривающих преференции, льготы в пользу определенных юридических лиц, и т.д, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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