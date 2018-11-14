2018-11-14T17:10:22+03:00
Общество

ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР

Общественное движение «Свободный Донбасс» получили 26 мандатов в парламенте Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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По итогам выборов в ДНР 2018 большинство мест в Народном Совете получило общественное движение «Донецкая Республика». Об сегодня, 14 ноября, после заседания Центральной избирательной комиссии объявила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— Общественное движение «Донецкая Республика» получила в парламенте 74 мандата, — сообщила Ольга Позднякова.

При этом общественное движение «Свободный Донбасс» получило 26 мест в Народном Совете Донецкой Народной Республики.

Напомним, по итогам выборов в Донецкой Народной Республике 11 ноября общественное движение «Донецкая Республика» получило 72,5% голосов, а общественное движение «Свободный Донбасс» — 26%. При этом недействительными были признаны 1,5 % бюллетеней.

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