Четыре ВСУшника угнали БМП и дезертировали из части

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-13T14:11:28+03:00

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В день выборов в Республиках Донбасса украинским военным было не по себе. Четыре военнослужащих ВСУ угнали БМП и самовольно покинули расположение части. Случилось это в зоне так называемой «операции объединенных сил». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Это произошло в связи с низким уровнем организации несения службы, недостаточного взаимодействия между подразделениями и отсутствия должного контроля со стороны командиров, - заявил подполковник. – Нам известно, что в настоящее время военной службой правопорядка проводятся поиски личного состава и техники.

Раньше неоднократно сообщалось о том, что в рядах ВСУ продолжает снижаться уровень морально-психологического состояния. Военные дезертируют.