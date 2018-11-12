На выборах в ДНР победил Денис Пушилин
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в час дня 12 ноября были обработаны все бюллетени со всех избирательных участков. Победу одержал Денис Пушилин.
Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом:
Евстифеев Роман Николаевич – 7,75%
Медведев Владимир Анатольевич – 6,5%
Пушилин Денис Владимирович – 60,85%
Храменков Роман Александрович – 14,2%
Шишкина Елена Николаевна – 9,3%
Недействительные бюллетени – 1,4%.
Что же касается парламентских выборов, то распределение голосов избирателей следующее:
Общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%
Общественное движение «Свободный Донбасс» — 26,0%
Недействительные бюллетени – 1,5%.