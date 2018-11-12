2018-11-12T14:18:17+03:00
Политика

На выборах в ДНР победил Денис Пушилин

Обработано 100% бюллетеней
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Победил Денис ПушилинПобедил Денис ПушилинФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в час дня 12 ноября были обработаны все бюллетени со всех избирательных участков. Победу одержал Денис Пушилин.

Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом:

Евстифеев Роман Николаевич – 7,75%

Медведев Владимир Анатольевич – 6,5%

Пушилин Денис Владимирович – 60,85%

Храменков Роман Александрович – 14,2%

Шишкина Елена Николаевна – 9,3%

Недействительные бюллетени – 1,4%.

Что же касается парламентских выборов, то распределение голосов избирателей следующее:

Общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%

Общественное движение «Свободный Донбасс» — 26,0%

Недействительные бюллетени – 1,5%.

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