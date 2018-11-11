В день выборов ВСУ обстреляли Горловку. Есть повреждения

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-11T08:43:23+03:00

Украинские силовики нанесли удар по посёлку Доломитное на севере Горловки

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Сегодня утром, 11 ноября, за двадцать минут до открытия избирательных участков украинские силовики открыли огонь по окраинам Горловки. Под удар попал посёлок Доломитное на севере Горловки. Есть повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— В 07:40 утра зафиксирован прилёт в посёлке Доломитное. Повреждён дом №66 по улице Железнодорожная, — сообщил Иван Приходько.

Он подчеркнул, что удалось обойтись без пострадавших.

Отметим, что Народная милиция Донецкой Народной Республики полностью готова к любым провокациям со стороны украинских силовиков. В частности, могут проводится провокационные обстрелы, информационные вбросы и фейковая рассылка.

Напомним, сегодня, 11 ноября, жители Донбасса могут проголосовать на выборах в ДНР 2018 и выбрать нового Главу и депутатов Народного Совета Республики.