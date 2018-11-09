Кадетскому корпусу в Донецке присвоено имя Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-09T18:44:51+03:00

Первый Глава Республики учился в этом учреждении

Изменить размер текста: A A

8 ноября Республиканскому общеобразовательному учреждению «Школа № 4 – Кадетский корпус» было присвоено имя первого Главы Республики Александра Захарченко. Об этом говорится в указе временно исполняющего обязанности Главы Дениса Пушилина.

- В целях увековечения памяти Александра Захарченко переименовывается Республиканское общеобразовательной учреждение «Школа № 4 – Кадетский корпус» в Республиканское общеобразовательной учреждение «Школа № 4 — Кадетский корпус им. А. В. Захарченко, - говорится в документе.

Первый Глава ДНР учился в этом учреждении.

- Саша был обыкновенным советским мальчиком, - вспоминает его первый учитель Алла Ивановна. - Любил заниматься спортом, играл в футбол, на первом месте у него был труд. Учился он хорошо. Школу закончил всего с одной четверкой. Он всегда был впереди, на него можно было положиться.