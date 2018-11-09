2018-11-09T18:06:21+03:00
Политика

Украина готовит провокацию в Азовском море

Масштабная провокация в Азовском море планируется Украиной на начало 2019 года
Ольга ГОРДО
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Провокации планируются на первую половину 2019 года, в мариупольском порту. Фото: facebook.comПровокации планируются на первую половину 2019 года, в мариупольском порту. Фото: facebook.com
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Руководство Службы безопасности Украины готовит в Азовском море масштабные провокации. Власти Украины не остановятся ни перед чем, даже если придется утопить несколько иностранных кораблей. Об этом сегодня заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне – попытки вооруженного вторжения с моря на территорию Республики, - сказал Басурин.

Он подчеркнул, что спецслужбы Киева рассматривают варианты «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного». Отмечается, что провокации готовятся на первую половину 2019 года.

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