2018-11-09T13:28:13+03:00
Общество

В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям

Совет Министров ДНР создал межведомственную комиссию поддержки субъектам предпринимательства
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вчера, 8 ноября, во время заседания Совета Министров Донецкой Народной Республики было принято решение о поддержки предпринимателей Республики и создании межведомственной комиссии поддержки субъектам предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина.

— Принятие нормативного правового акта продиктовано необходимостью создания легальной площадки для диалога власти и бизнеса. Решения комиссии должны быть открытыми и направленными на соблюдение балансов интересов государства и бизнеса. Без такой площадки работа в данном направлении системной быть не может, — сказал Александр Ананченко, назначенный председателем этой комиссии.

Отмечается, что работа межведомственной комиссии будет направлена на формирование прозрачных и благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, содействие развитию субъектов предпринимательства на территории ДНР, защиту их законных прав и интересов. Комиссия будет проводить работу по внесению изменений в нормативно-правовые акты в данной сфере.

Напомним, что в ДНР уже сформирована межведомственная комиссия по регулированию развития государственного сектора экономики и координации института временных администраций.

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