2018-11-07T20:39:02+03:00
Политика

Донецк в огне! В результате обстрела ВСУ на Трудовских горит жилой дом

Поскольку обстрел до сих пор продолжается, пожарные расчёты не могут выехать к месту возгорания
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: архив сайта news.pnФОТО: архив сайта news.pn
Изменить размер текста:

Около 7 часов вечера сегодня, 7 ноября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок шахты Трудовская. В результате вооружённой агрессии украинской армии загорелся жилой дом. На данный момент пожарные не могут проехать к месту происшествия. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Сегодня в 18:55 вооружённые формирования Украины открыли огонь по посёлку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу: улица Марка Озерного, 50, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент Представительство Республики в СЦКК делает всё возможно, чтобы согласовать с украинской стороной гарантии тишины, поскольку из-за продолжающегося обстрела пожарные расчёты Донецка не могут выехать на место происшествия.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия 15 раз нарушила режим прекращения огня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчину из Краматорска осудили к трем годам за ведение радиоэфира в поддержку ДНР
Задержан грабитель и убийца из оккупированного Счастья
Группа «Градусы» и Брендон Стоун выступят в Донецке 9 ноября
Жители Праги поддержали Республики Донбасса
В Харцызске прогремел взрыв
В Донецке открыли мемориальную доску строителю, который изменил облик нашего города
ЦИК ДНР проверила готовность избирательных участков к выборам 11 ноября
ВСУ укрепили свои позиции в районе населённого пункта Заможное
ПВО Республики сбили очередной беспилотник Украины над Старомихайловкой
Почти 50 наблюдателей из 14 стран мира посетят выборы в ДНР
ВСУ бросили умирать женщину, которая подорвалась на их мине
Жительница Северодонецка получила срок за посты ВКонтакте
Надя Савченко: еще один кандидат в президенты Украины
ОБСЕ подготовит новый вариант соблюдения перемирия в Донбассе
В Минске Украина осудила выборы в Республиках Донбасса
Красный Крест предложил Украине механизм выплаты пенсий жителям Донбасса
На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе снова погиб рабочий