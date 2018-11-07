Донецк в огне! В результате обстрела ВСУ на Трудовских горит жилой дом
Около 7 часов вечера сегодня, 7 ноября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Донецку. Под обстрел попал посёлок шахты Трудовская. В результате вооружённой агрессии украинской армии загорелся жилой дом. На данный момент пожарные не могут проехать к месту происшествия. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— Сегодня в 18:55 вооружённые формирования Украины открыли огонь по посёлку шахты Трудовская на западе Донецка. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по адресу: улица Марка Озерного, 50, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
На данный момент Представительство Республики в СЦКК делает всё возможно, чтобы согласовать с украинской стороной гарантии тишины, поскольку из-за продолжающегося обстрела пожарные расчёты Донецка не могут выехать на место происшествия.
Напомним, что за минувшие сутки украинская армия 15 раз нарушила режим прекращения огня.