2018-11-07T13:32:40+03:00
Политика

Надя Савченко: еще один кандидат в президенты Украины

Из СИЗО просит средств у тех, кто ее поддерживает
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Надя Савченко заявила о намерениях побороться за президентское кресло. Фото: novorosinform.orgНадя Савченко заявила о намерениях побороться за президентское кресло. Фото: novorosinform.org
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Сестра военной преступницы Савченко Вера заявила, что ее сестра Надежда, которая сейчас находится в СИЗО, будет участвовать в президентских выборах-2019 в качестве кандидата.

По ее словам, средства на предвыборную кампанию она просит у тех, кто ее поддерживает. По ее словам, на сбор финансов осталось всего два месяца.

- Для нее это уже дело принципа. Ведь если Надежда зарегистрирует свою кандидатуру на пост президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получает, — сказала сестра Савченко украинскому изданию «Главком».

По ее словам, в ближайшее время планируется открыть счет «Общественно-политической платформы» Надежды Савченко.

Напомним, находящаяся под арестом народный депутат Украины Савченко попросила бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Кузьмина консультировать ее по вопросам возможного обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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