2018-11-04T14:31:40+03:00
Политика

В Украине разработали «беспилотник-камикадзе»

Новое оружие уже успели высмеять в соцсетях
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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«Укроборонпром» опубликовал видео своей новой разработки – «дрона-камикадзе».

В описании разработки говорится:

«Беспилотный летательный аппарат RAM несет боеголовку массой до трех килограммов, также он может вести разведку и наблюдение. По имеющимся данным, RAM способен работать автономно или под управлением оператора. Длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра. Оборудованный электродвигателем дрон может оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч».

На опубликованном видео, где тестируется беспилотник, показано, как он «поражает» танк. Пользователи сети высмеяли дрон, назвав его «китайской недоделкой».

- Любая телефонная китайская глушилка эту птичку без мозгов оставит! Но вы не останавливайтесь, в мире ещё много бесполезных идей! – обращается к разработчикам пользователь соцсети.

- С виду поделка на уровне учеников старших классов. На деле же, никаких даже теоретических данных нет. Я молчу про результаты тестирования и эффективности , - прокомментировал Nikolya Yakimenko.

- Китайская петарда, на китайском же игрушечном самолетике... – написал Виктор Петренко.

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