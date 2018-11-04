В Украине усилили контроль за блокпостами на границах «ООС»

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-04T11:17:33+03:00

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- В настоящее время руководством минобороны и командованием ВСУ принято решение усилить все пункты пропуска на границах зоны ООС, а также в глубине страны. Кроме того, за непринятие действенных мер по контролю за оборотом оружия в зоне конфликта привлечен к дисциплинарной ответственности командующий ООС Наев, - заявил заместитель командующего Оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

В целях недопущения бесконтрольного перемещения оружия и боеприпасов из числа наиболее лояльных к действующей власти боевиков полка НГУ «Азов» сформированы «летучие отряды», наделенные неограниченными полномочиями, по проверке пропускного режима на контрольных пунктах.

- Нацистам также предоставлено право проведения обысков украинских военнослужащих, выезжающих из зоны операции оккупационных сил, - говорит Басурин. - За последние две недели нацотрядом уже проведены задержания на блокпостах в зонах ответственности 79 одшбр и 10 огшбр. Задержаны 5 военнослужащих ВСУ за попытку вывоза 18 автоматов, 6 гранатометов и боеприпасов к ним, фиктивно списанных на боевые действия, выведенных из зоны ООС подразделений 36 обрмп и 53 омбр.