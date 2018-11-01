За минувшие сутки в ДНР два человека погибли в пожарах

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-01T11:11:54+03:00

Мирные жители Макеевки и Старобешево погибли во время пожаров в своих домах

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В результате пожаров в двух городах Донецкой Народной Республики погибли двое мирных жителей. Мужчина скончался во время пожара в Макеевке, женщина не смогла выбраться из пылающего дома в Старобешево. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— 31 октября в микрорайоне Мирный в Макеевке загорелась квартира на первом этаже десятиэтажного дома. В результате погиб мужчина 1970 года рождения. Огонь уничтожил мебель на площади в 10 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

Ещё один пожар разгорелся вчера, 31 октября, в селе Марьяновка Старобешевского района. На улице Паши Ангелиной загорелся частный дом. В результате пожара погибла женщина 1954 года рождения.

На данный момент причина обоих пожаров устанавливается.

Напомним, что всего за прошедшие сутки сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики ликвидировали семь пожаров. Два в Макеевки и по одному в Донецке, Старобешево, Енакиево, Снежном и Харцызске.