Обстрелы в ДНР усилились

31 Окт. 23:36 2018-10-31T23:36:29+03:00

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В последнее время, с каждым днем интенсивность обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины растет. Только в Донецке за последние дни повреждено около 10 домов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- Число обстрелов со стороны подконтрольных Наеву силовиков увеличивается, ВСУ грубо игнорируют договоренности о прекращении огня. Все чаще они ведут огонь не только в темное время суток, а и днем, активно применяют по жилым кварталам танки, артиллерию, а также ударные беспилотники, - сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Напомним, командующий "ООС" Серей Наев недавно заявил на встрече с представителями Европейского совета иностранных дел, что в Донбассе наблюдается тенденция к увеличению интенсивности обстрелов. Вероятно, генерал просто напросто похвастался своими действиями.