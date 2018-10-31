Ограбление ЦУМа в Донецке: преступник спрятался в здании перед закрытием?

СЕГОДНЯ 20:13 2018-10-31T20:13:55+03:00

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Сегодня в здании центрального универмага Донецка обнаружили кражу. Воры обобрали два отдела с ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей. Преступники остались незамеченными. Провода от камер наблюдения и сигнализации были перерезаны. Об этом "Комсомолке" сообщила одна из сотрудниц торгового центра.

По словам девушки, преступник мог зайти в здание перед закрытием магазина и остался на ночь, а вышел уже утром, с началом рабочего дня.

- Почему выдвигаю именно такую версию? Потому что работал он долго, а вообще думаю, что он был не один, - рассказывает сотрудница ЦУМа. - Все ювелирные изделия были сняты с подставок и подвесок. Это затратно по времени снимать с "рожек" по одной сережке...

- В здании не было охраны?

- Был дедушка-сторож. Он обычно сидит где-то в "катакомбах". Вряд ли он что-то бы услышал в смог сделать. Видимо вор работал продуманно, по плану, что и охранник ничего не услышал, и полиция говорит, что такого еще не слышали.

В данный момент идут следственные действия. Эксперты сняли отпечатки пальцев, допросили сотрудников центрального универмага.