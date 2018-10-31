Украинские войска перебросили к линии фронта две пушки и три танка

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-31T17:27:53+03:00

Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко

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Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружила прибытие к линии разграничения двух пушек и трех танков, состоящих на вооружении ВСУ.

- В районе населенного пункта Новозвановка, в нарушение линий отвода, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады отмечено нахождение двух 100-мм пушек "Рапира" и трех танков Т-64, - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, это прямое нарушение Минских договоренностей.

- Вооруженные силы Украины продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения, тем самым игнорируя Минские соглашения и принятые на себя международные обязательства.