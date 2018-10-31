Командующий "ООС" Сергей Наев солгал об укомплектованности

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-31T17:15:27+03:00

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В интервью телеканалу "ВВС Украина" командующий "Операцией объединенных сил" Серей Наев рассказал, что украинская армия проблем не имеет, подразделения на передовай все укомплектованы.

Однако официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что это ложь.

- Генерал ВСУ Сергей Наев намеренно умалчивает о проблемах с укомплектованностью подразделений ВСУ в Донбассе, чтобы получить очередной транш помощи от своих западных кураторов, - сказал Марочко. - Он не мог дать другой ответ новостному агентству, "которое курируется его хозяевами".

По словам представителя оборонного ведомства Республики, Вооруженные силы Украины имеют проблемы.

- На самом деле положение с укомплектованностью в ВСУ весьма плачевное, и факты, подтверждающие мои слова, можно найти даже в украинских СМИ, - констатировал он.