2018-10-31T09:34:04+03:00
Политика

Пушилин: Выборы в ДНР состоятся в любом случае

Совбез ООН решил обсудить вопрос выборов без участия самих республик
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Выборы в Донецкой Народной Республике состоятся в любом случае и будут прозрачными, открытыми, пройдут в соответствии с Конституцией ДНР и всеми международными нормами, заверил Пушилин.Выборы в Донецкой Народной Республике состоятся в любом случае и будут прозрачными, открытыми, пройдут в соответствии с Конституцией ДНР и всеми международными нормами, заверил Пушилин.Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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Обсуждение в Совете Безопасности ООН выборов в ДНР и ЛНР без участия самих народных республик вызывает недоумение. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что систематическое нарушение украинской стороной мирных договоренностей, в результате чего гибнут мирные жители, не вызывает у западных стран никакой реакции.

- После совершенного агентами украинских спецслужб террористического акта, в результате которого погиб Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, Республика столкнулась с проблемой досрочного прекращения полномочий Главы. Мы просто не могли допустить вакуума власти, необходимо было обеспечить непрерывность государственного управления, и были назначены выборы Главы и парламента, — пояснил врио главы ДНР.

Пушилин напомнил, что после убийства Александра Захарченко, организованного СБУ, ни одна из западных стран не выразила ни сожаления, ни намерения обсудить то, как этот террористический акт может повлиять на процесс мирного урегулирования.

- При этом вопрос проведения выборов в республиках, которые абсолютно не противоречат Минским соглашениям, Совет Безопасности ООН решил обсудить. И это несмотря на то, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений предусмотрено согласование сторонами лишь проведения местных выборов, которые ни в ДНР, ни в ЛНР не проводились и пока проводить не планируется, — отметил Денис Пушилин.

- Я искренне рассчитываю, что Совет Безопасности ООН не пойдет по пути двойных стандартов, свойственному западным странам и, в особенности, США. Уверен, что Российская Федерация — член Совета Безопасности ООН — продолжит оказывать нам помощь на дипломатической арене, и приложит максимум усилий, чтобы отстоять интересы народа Донбасса», — заявил врио Главы ДНР.

Выборы в Донецкой Народной Республике состоятся в любом случае и будут прозрачными, открытыми, пройдут в соответствии с Конституцией ДНР и всеми международными нормами, заверил Пушилин.

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