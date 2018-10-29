В краеведческом музее Донецка открылась выставка к 100-летию комсомола

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-29T12:57:02+03:00

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С 29 октября 2018 г. в рабочем порядке в Донецком республиканском краеведческом музее (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а) откроется дополнение к постоянной экспозиции «Школьные годы чудесные». Экспозиция «Время выбрало нас!» посвящена столетию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, сообщает пресс-служба краеведческого музея Донецка.

Представленные в экспозиции материалы из фондовых коллекций – около 70 единиц документов, фотографий, личных вещей, плакатов, значков, знамён – подлинные свидетели героических событий в истории комсомола Донбасса. Обращают на себя внимание экспонаты 20-х годов ХХ в. – времени формирования общественно-политических организаций молодежи, участия комсомола в борьбе за существование нового государства: вывеска с выцветшей надписью: «Юзовский районный комитет коммунистического союза молодежи Украины», инструкция о порядке учреждения и работе фабрично-заводских ячеек РКСМ, удостоверения, мандаты участников комсомольских конференций, первые комсомольские билеты и фотографии, запечатлевшие первых комсомольцев Донбасса.

Столетие комсомола – это возможность вспомнить героическое время, через которое прошла и вся наша страна и наш Донбасс, равно как и необходимость изучать и брать лучший опыт из практики работы самой массовой в истории страны молодежной организации, соединяя историю и современность – историческую память старших поколений и активную жизненную устремленность современной молодёжи.