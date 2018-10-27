2018-10-27T10:55:17+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины»

Под огнем оказался район села Калиновка
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Луганской Народной Республике снизилось количество обстрелов со стороны украинских военных. За прошедшие сутки ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом заявили в оборонном ведомстве Республики.

- Обстрелу подвергся район села Калиновка, - говорится в сообщении. - Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, днем ранее ВСУ шесть раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Сокольники, Лозовое и Логвиново.

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