ОБСЕ: российская армия так и не была обнаружена в Донбассе

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-26T12:04:09+03:00

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По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, прямых доказательств вмешательства Российской Федерации в события в Донбассе обнаружено не было, сообщает Foreignpolicy

- Что касается того, что мы увидели на месте, мы не обнаружили прямых доказательств (российского вмешательства. — Ред.). Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают на Украину по грунтовым дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы, — сказал первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По словам замглавы СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории международными наблюдателями было зафиксировано незаконное пересечение границы, по факту чего позднее было опубликовано соответствующее видео.

Кроме того, он добавил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии Российской Федерации, но, по его словам, такую униформу можно купить где угодно.

- Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других стран, в частности России, — заявил представитель ОБСЕ.