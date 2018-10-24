2018-10-24T19:15:09+03:00
Политика

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко - о том, что для нас значит объединение ДНР и ЛНР

Кто будет кому подчиняться?
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Интереснее становится, если процесс пойдет дальше – до фактического слияния РеспубликИнтереснее становится, если процесс пойдет дальше – до фактического слияния РеспубликФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Из комфортного офиса в центре Донецка, после совместного брифинга врио глав ДНР и ЛНР, вылетела новость – вроде готовы объединить границы ДНР и ЛНР. Что это может означать?

Для "КП" ситуацию прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Как следует из слов врио главы ЛНР Леонида Пасечника, главная задача на сегодняшний день – унифицировать таможенные тарифы и пошлины в ЛДНР. Несомненно, сделать это надо – почему пиво из Донецка в Луганске большой пошлиной облагается?! Или его вообще нет, а местные предприниматели возят российское…

Интереснее становится, если процесс пойдет дальше – до фактического слияния Республик. Органы власти как делить?! Луганск подчиняется Донецку или наоборот? Что будет, если чиновники начнут борьбу между собой, кто главный, забыв о простых людях?

Третий аспект – ЛДНР вместе тождественно равно (не забыли математику, это не знак равенства?) Новоросси. Украинские власти, ищущие возможности прикрыть войной свои провалы внутри станы, могут этим воспользоваться. Дежурные слова о смерти Минска и… полномасштабная война. Для условной (понимая центр Донецка) улицы Артема - это просто слова, вот для Киевского района, Октябрьского, Петровки – вновь ад развернется.

Красивая, особенно глядя из Росси инициатива, может оказаться специфическим подарком для людей, который пятый год живут в войне.

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