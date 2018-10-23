2018-10-23T19:51:23+03:00
Политика

Работники "Воды Донбасса" подорвались на взрывном устройстве

Работы сначала приостановили, но потом аварийщики приступили к ним снова
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Работы сначала приостановили, но потом аварийщики приступили к ним снова. ФОТО: "Вода Донбасса"Работы сначала приостановили, но потом аварийщики приступили к ним снова. ФОТО: "Вода Донбасса"
Изменить размер текста:

Машина с работниками коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" Часовоярского РПУ 23 октября подорвался на мине на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел, когда бригада аварийно-восстановительных работ направлялась к поврежденному водопроводу "Горловка-Торецк" для его ремонта.

- По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, остальные члены бригады не пострадали, - сообщили в пресс-службе КП.

Позже выяснилось, что получил контузию и водитель экскаватора.

Работы по восстановлению водоснабжения Торецка приостановили. Но потом аварийщики снова приступили к работе.

Напомним, 15 октября прорвало водопровод "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм в районе Горловки в "серой зоне". После прорыва остановили централизованное водоснабжение в Торецк, Железный, поселок Северный и Южный. Без воды остались более 42 тысяч человек

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футбольные баталии. Матч между правительствами ДНР и ЛНР закончился победой хозяев
Юг ДНР под украинским огнем
Подтвердилось, что в день гибели Александр Захарченко не планировал заезжать в кафе «Сепар»
4 и 5 ноября в Луганске и Стаханове выступит Юлия Чичерина
Депутат Государственной Думы Андрей Козенко: Республики Донбасса состоялись как полноценные государства
В РФ могут ввести «миграционную амнистию» для жителей Республик Донбасса
В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс»
В Республике задержали несколько торговцев незаконным оружием
Украина: диверсионной деятельности на Донбассе быть!
Войска незалежной обстреляли Веселую Гору и Лозовое в ЛНР
В украинской столице перевернулся грузовик ВСУ
ВСУ обстреляли все направления ДНР
Погода на неделю: Донецк ждут туманы и дожди
В Святогорске автомобиль сбил подростков на мотоцикле
За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 1 700 боеприпасов
В Луганске решат проблему с вывозом мусора
За прошедшую неделю ВСУ один раз использовали ударный беспилотник в ДНР
Украинские боевики подтянули системы залпового огня
Жертвой пьяной разборки украинских силовиков стал мирный житель Марьинки
5 лет за стрельбу на детской площадке получил мариупольчанин
Четверо защитников Республики погибли под огнём украинских силовиков
В Мариуполе вандалы разгромили могилы на самом старом кладбище города
Луганчане смогут оплачивать коммуналку дистанционно
Ветераны АТО умирают не от ран, а от цирроза печени
Танк ВСУ упал с ж/д платформы – один солдат погиб, трое травмированы
Где будут действовать территориальные избиркомы во время выборов 11 ноября в ЛНР
В украинском Лисичанске шахтеры отказываются подниматься на поверхность