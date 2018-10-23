Работники "Воды Донбасса" подорвались на взрывном устройстве

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-23T19:51:23+03:00

Работы сначала приостановили, но потом аварийщики приступили к ним снова. ФОТО: "Вода Донбасса"

Работы сначала приостановили, но потом аварийщики приступили к ним снова

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Машина с работниками коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" Часовоярского РПУ 23 октября подорвался на мине на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел, когда бригада аварийно-восстановительных работ направлялась к поврежденному водопроводу "Горловка-Торецк" для его ремонта.

- По дороге к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, остальные члены бригады не пострадали, - сообщили в пресс-службе КП.

Позже выяснилось, что получил контузию и водитель экскаватора.

Работы по восстановлению водоснабжения Торецка приостановили. Но потом аварийщики снова приступили к работе.

Напомним, 15 октября прорвало водопровод "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм в районе Горловки в "серой зоне". После прорыва остановили централизованное водоснабжение в Торецк, Железный, поселок Северный и Южный. Без воды остались более 42 тысяч человек