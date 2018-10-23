Подтвердилось, что в день гибели Александр Захарченко не планировал заезжать в кафе «Сепар»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-23T18:35:19+03:00

Теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017-го года в кафе «Пушкин»

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Версия о том, что бомба, которой 31 августа в кафе «Сепар» взорвали Александра Захарченко, была оборудована видеокамерой, появилась сразу же после взрыва. Иначе, как можно было бы определить, что взрыв случиться в ту секунду, когда Захарченко будет проходить рядом? Слежка с улицы – слишком опасно, поэтому организаторы теракта выбрали дистанционный вариант. Эту версию в «Тelegram-канале» подтвердил создатель медийного проекта «WarGonzo» Семен Пегов:

«В контексте того, что тема гибели Александра Захарченко, была поднята лично президентом Путиным, и послужила толчком очередного обострения в российско-украинских отношениях, проект «WarGonzo» имеет что рассказать по поводу совершенного 31-го августа теракта:

1) СВУ, заложенное в кафе «Сепар», было дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель. То есть теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017-го года в кафе «Пушкин».

2) Изначально глава ДНР не направлялся в кафе «Сепар» и решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва. Оба факта подтверждены проекту WG источниками в силовых структурах ДНР», - говорится в сообщении.