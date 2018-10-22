За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 1 700 боеприпасов
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
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Руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1 700 боеприпасов.
- За период с 15 по 21 октября зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. По территории ДНР было выпущено 1 669 боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены 27 объектов инфраструктуры и жилья, - сообщил Якубов.
В минувшие сутки в результате обстрела в Донецкой Народной Республике погибли четыре военнослужащих.