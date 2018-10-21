2018-10-21T16:47:45+03:00
Политика

ВСУ стягивают технику: в район Крымского перебросили танки и БМП

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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20 октября ВСУ перебросили к линии соприкосновения в районе Крымского танки и БМП. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- По имеющейся у нас информации, в район Крымского - в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ - прибыли два танка Т-72 и пять БМП-1, - заявил он.

Марочко отметил, что, несмотря на уменьшение количества обстрелов, Киев продолжает наращивать силы и средства вблизи линии соприкосновения, показывая всему миру свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минском-2.

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