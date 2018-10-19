ВСУшник обокрал своего сослуживца в военном госпитале

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-19T14:26:29+03:00

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Военнослужащий срочной службы ВСУ обокрал в одном из корпусов Главного военного госпиталя на улице Госпитальной в Печерском районе Киева своего сослуживца, сообщает ИА «Новороссия».

«Вечером на специальную линию 102 позвонил солдат срочной службы, который проходил стационарное лечение в противотуберкулезном отделении военного госпиталя. Он пожаловался полиции, что его обокрал военнослужащий, лежавший с ним в одной палате. Потерпевший сообщил, что «побратим» украл у него смартфон и сбежал из больницы», - говорится в сообщении.

Подозреваемый солдат-срочник из танкового военного центра «Десна» (Черниговская область, в/ч А1414) также проходил лечение в противотуберкулезном отделении.