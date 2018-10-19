По «горячим следам» задержан водитель, который насмерть сбил пешехода в Донецке

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-19T12:28:34+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции по «горячим следам» задержали водителя, который насмерть сбил пешехода в Петровском районе столицы Республики и скрылся с места происшествия.

- Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 43-летнего мужчину, который расположился на проезжей части. Произошла автоавария в районе остановки общественного транспорта «Посёлок шахты № 11», - рассказывают в ГАИ. - После совершения ДТП водитель, не останавливаясь, скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.

Но «залечь на дно» у автомобилиста не получилось. Полиция вычислила, кто стал причастным к совершению дорожно-транспортному происшествию. Им оказался 46-летний дончанин.

- По словам водителя, сначала он даже не понял, что совершил наезд на человека, а когда обнаружил кровь на своем авто, принял меры по сокрытию доказательств ДТП, - поделились в Госавтоинспекции.

Подозреваемый был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.