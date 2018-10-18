2018-10-18T20:35:57+03:00
Политика

На блокпосту в Марьинке автобус переехал ногу женщине

Пострадавшую доставили в больницу
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Блокпосты - настоящий ад для человеческого достоинства. Фото: gorlovka.todayБлокпосты - настоящий ад для человеческого достоинства. Фото: gorlovka.today
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По сообщению мониторов БФ "Право на защиту", сегодня на КПВВ "Марьинка" пострадала пожилая женщина, которая направлялась из Макеевки в Курахово. Когда она только вышла из автобуса возле "нулевого" блокпоста, водитель начал движение и транспортное средство задело ее трость и переехало ногу. К счастью, водитель подвез пострадавшую, и медики оперативно оказали необходимую помощь и вызвали скорую.

Также сегодня, из-за подозрения на перелом ноги «скорая» госпитализировала женщину в больницу г. Курахово.

Напомним, что, если кому-то стало плохо на КПВВ, или кто-то нуждается в помощи, обязательно уведомите об этом сотрудников пограничной службы, которые находятся у шлагбаума, они, используя средства связи, оперативно вызовут медиков. Также можно самостоятельно обратиться в палатку ГСЧС, где сотрудники дадут возможность отдохнуть, а тем временем вызовут бригаду медиков.

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