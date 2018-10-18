Шахтёрск вошёл в зимний период в полной готовности

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-18T12:27:05+03:00

Врио Главы посетил город и обсудил его проблемы с администрацией

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Сегодня, 18 октября, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Шахтёрск и обсудил с Алексеем Швыдким проблемы города и готовность к зимнему периоду.

— Глава администрации Шахтёрска доложил о том, что город в зимний период вошёл в полной готовности. Работы проведены в срок, котельные начали работу согласно графику, — рассказал сам Денис Пушилин.

Он отметил, что среди проблемных вопросов были: нехватка техники для вывоза ТБО, устаревшая система водоснабжения и канализационного коллектора.

— Город получил магистральную трубу, в ближайшее время приступят к ремонтным работам, — заверил Денис Пушилин.

Кроме того, вопрос с техникой для Шахтёрска был взят на его личный контроль.

Напомним, Денис Пушилин посещает все города и районы Донецкой Народной Республики и на местах проводит совещания с главами администраций.