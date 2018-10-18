2018-10-18T08:59:37+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализовалась

Украинские силовики значительно уменьшили обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки огневому воздействию со стороны ВСУ подвергся один населённый пункт Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ситуация на линии разграничения постепенно выравнивается и стабилизируется, украинская армия значительно снизила обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 19:15 с позиций Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Крымское. По посёлку Сокольники украинские силовики выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Юзовка", "Донбасс для чайников" и другие книги пополнили фонд краеведческого музея
Сотрудники МЧС ДНР продолжают восстанавливать крыши Горловки, разрушенные ураганом
Ограничится ли война Донбассом?
На трассе Донецк-Новоазовск-Седово столкнулись две машины. Четыре человека погибли
Состоится третий саммит по Донбассу
Обстрелы в ДНР: в двух населённых пунктах Республики зафиксированы повреждения
Последствия обстрела посёлка Октябрь на Юге ДНР устранены
Хроники безальтернативного Минска: Республику обстреливают со всех направлений
Криминальная сводка: 100 тысяч рублей и 20 килограммов наркотиков
И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ обстреляли юг Республики
Пушилин выразил соболезнования в связи с трагедией в Крыму
Пленарное заседание НС ДНР 19 октября: подешевеют ли бензин и дизтопливо?
Злоупотребления должностными полномочиями в ЛНР: Служащие занижали аренду торговых мест
В ДНР обезвредили ДРГ
Грипп 2018-2019 в ДНР: Как перенести грипп без осложнений
В Луганске «заминировали» ЗАГС: Что будет шутнику
ДТП в Донецке: водитель жигулей влетел в автобус
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 100 боеприпасов
МЧС ЛНР: На территории детсада в прифронтовом Донецком ранило завхоза
Обстрелы в ЛНР: количество обстрелов после Минска опять снизилось
«Идеологическая деокупация» Наева началась? Украина пытается вещать на территорию ДНР
Новая услуга «Лугакома»: переключение на вторую линию
Куда сходить в Луганске 17 октября 2018: программа мероприятий
В ЛНР открыли памятник воину-интернационалисту
Пока в Минске обсуждали безопасность, ВСУ обстреляли Донецк. Есть повреждения
Юг ДНР опять под миномётным обстрелом. Есть повреждения