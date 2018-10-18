Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии разграничения нормализовалась

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-18T08:59:37+03:00

Украинские силовики значительно уменьшили обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки огневому воздействию со стороны ВСУ подвергся один населённый пункт Республики

Изменить размер текста: A A

Ситуация на линии разграничения постепенно выравнивается и стабилизируется, украинская армия значительно снизила обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 19:15 с позиций Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Крымское. По посёлку Сокольники украинские силовики выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня.