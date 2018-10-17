Криминальная сводка: 100 тысяч рублей и 20 килограммов наркотиков

17 Окт. 23:49 2018-10-17T23:49:51+03:00

Все подозреваемые могут получить уголовный срок

Изменить размер текста: A A

В Горловке мужчина украл деньги у товарища

36-летний горловчанин пришел к своему знакомому одолжить денег. Узнав, что в доме хранится крупная сумма, фигурант воспользовался моментом, пока приятель вышел ненадолго из комнаты, и похитил около 60 тысяч рублей. Подозреваемому грозит уголовное наказание – лишение свободы на пять лет.

Серия краж в Донецке

Участковыми инспекторами Ленинского районного отдела полиции Донецка задержан горожанин, который подозревается в совершении 4 эпизодов краж. За содеянное фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Всего сумма украденного насчитывает – 40 000 рублей.

В Харцызске нашли и изъяли почти 20 килограмм наркотиков

Стражи порядка обнаружили и изъяли на территории домовладения, расположенного в микрорайоне «Советский», большое количество наркотиков. Владельцу жилища грозит до 15 лет лишения свободы с выплатой внушительного штрафа. Всего правоохранители изъяли около 20 килограммов запретного «зелья».

За несколько грамм – тоже тюрьма

До 3 лет лишения свободы грозит парню, который в своем домовладении хранил наркотики. У 24-летнего жителя Снежного стражи порядка обнаружили и изъяли порядка 50 граммов наркотического вещества.