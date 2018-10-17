«Идеологическая деокупация» Наева началась? Украина пытается вещать на территорию ДНР
С 14 октября Украина начала вещание на территории Донецкой Народной Республики. Сделать это стало возможным благодаря новой телевышке, установленной в посёлке Горняк. Её высота составляет 190 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи.
— В силу географических особенностей той стороне удается вещать в хорошем качестве даже в Енакиево. Но мы оперативно принимаем контрмеры, — сообщили в пресс-службе Министерства связи.
Там отметили, что Украина ведёт вещание в формате FM и DVB-T2. 14 октября были запущены две передачи Краина ФМ (89,2 МГц) и Украинське Радио (90,7 МГц). Благодаря оперативным действиям Министерства связи сейчас на этих частотах жители Донецкой Народной Республики могут принимать радиостанции Юмор FM и Рекорд.
Напомним, 16 июля 2018 года начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил о том, что командующий ООС Наев собирается начать «деологическую деоккупацию Донбасса». В частности, глушить местное телевидение и вещать своим.
Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.